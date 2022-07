Em novo vídeo, bolsonarista preso pelo STF pede golpe de Bolsonaro

Na decisão em que renovou a prisão temporária do bolsonarista Ivan Rejane, o ministro Alexandre de Moraes registrou novas ameaças feitas pelo seguidor de Jair Bolsonaro. Num vídeo postado antes de ser preso, ele pediu golpe militar ao presidente e chegou a falar em “guerra civil” no país.

“E eu convoco a população brasileira para invadir o STF, sim! Pra ir pra dentro desse tribunal de exceção e mostrar quem é que manda nesse país. Não precisa dar porrada no Moraes. Não precisa encher a cara do Barroso de tapa. Basta que a população não permita que esses caras entrem na padaria, no açougue, no supermercado, no shopping. Nós temos que alijar esses vagabundos do Brasil. Tá na hora de você, presidente Bolsonaro, você que eu defendo tanto nas redes, tomar uma decisão. Artigo 142”, disse Rejane.

Rejane replicou nas redes o discurso de Bolsonaro sobre fraude eleitoral para beneficiar Lula. “São os bandidos que tiraram, ‘tecnicamente’, as condenações do Lula, para tentar fraudar as eleições. Nós temos que estar muito cientes disso. Querem fraudar as eleições e vão conseguir uma guerra civil nesse país. Eu sou um general”, diz Rejane.

“Como se vê, neste novo vídeo, há referência expressa ao art. 142 da Constituição Federal e à possibilidade de rompimento institucional do Estado Democrático de Direito, também se vislumbrando como possível a configuração do delito de incitação ao crime, previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal (Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade)”, escreve Moraes ao renovar a prisão do aloprado.