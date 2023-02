Em nota, Abin diz que não participou de plano para gravar Moraes

A Agência Brasileira de Inteligência divulgou nesta quinta uma nota em que afirma não ter participado de planos para gravar ministros do STF. O comunicado Abin se refere às informações reveladas pelo senador Marcos do Val (Podemos – ES).

A veja, o parlamentar disse que teria sido coagido a gravar o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O objetivo seria produzir condições para um golpe.

A reportagem revelou que Do Val quis saber como a gravação seria feita e que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria respondido que já havia acertado com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), órgão responsável pela segurança do presidente e que tem a Abin sob seu organograma. A agência daria, portanto, o suporte técnico à operação, fornecendo os equipamentos de espionagem necessários.

Leia a nota na íntegra:

NOTA PÚBLICA

2 de fevereiro de 2023

Como já negado pelo próprio senador Marcos do Val em entrevista à imprensa, a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) não está absolutamente envolvida em qualquer iniciativa relacionada à possibilidade de gravação de conversas de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A ABIN reafirma seu compromisso com a democracia e o Estado Democrático de Direito e sua direção e corpo de servidores jamais coadunariam com esse tipo de ação

