Em nome de Lula, Mercadante promete bondades ao funcionalismo público

Acompanhando a visita de Lula a Brasília nesta semana, Aloizio Mercadante se reuniu com representantes dos servidores de carreira e fez promessas à categoria.

O coordenador do programa de governo do ex-presidente sinalizou que, caso o petista vença as eleições, vai reestabelecer uma mesa de negociação com as categorias do funcionalismo federal — o que envolve discussões sobre estruturação de carreira e recomposição salarial.

“O Guedes botou uma granada no bolso dos servidores, sem nenhum reajuste em todo o governo Bolsonaro“, disse Mercadante.

Na ocasião, o ex-ministro participava de uma mesa de diálogo com o funcionalismo para discutir alternativas ao Orçamento Secreto do governo federal.