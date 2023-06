‘Em nenhum momento falei sobre golpe’, diz coronel que pediu golpe a Cid

Em pronunciamento inicial à CPMI do 8 de janeiro, o coronel Jean Lawand Junior disse que “em nenhum momento” falou sobre “golpe” nas mensagens golpistas que enviou ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

“Em nenhum momento eu atentei contra a democracia brasileira. Em nenhum momento eu quis quebrar, destituir, agredir qualquer uma das instituições, porque isso não faz parte do que eu aprendi durante toda a minha carreira e toda a minha vida. Falo isso aos senhores do fundo do meu coração. Aquelas mensagens, eu vou explicar cada uma delas, foram mensagens trocadas no privado”, disse Lawand.

Questionado pela relatora da CPMI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), sobre as mensagens em que disse a Cid que Jair Bolsonaro precisava “dar a ordem” para que as Forças Armadas agissem, Lawand disse que se referia a um suposto pedido público do então presidente para os apoiadores acampados no QG do Exército em Brasília e em frente a outras instalações militares ao redor do país voltarem para casa.

