Em Minas, Lula almoça com rival de Kalil na disputa ao governo

Aliados de Lula em Minas Gerais estão lidando com um curioso atrito na campanha nesta quinta, em Belo Horizonte.

O petista fará um comício logo mais no centro da capital mineira e terá ao seu lado o candidato ao governo Alexandre Kalil.

O problema, segundo aliados de Lula ouvidos pelo Radar, é que o petista, antes desse evento, resolveu confraternizar num almoço com rivais políticos de Kalil no estado, no caso, o presidente nacional do Avante, Luiz Tibé.

O partido apoia Romeu Zema em Minas. O convescote desagradou Kalil, que tentou convencer o petista a não participar, mas não teve jeito.

