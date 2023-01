Em menos de 48h de governo petista, balança mais uma promessa de Lula

Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 prometendo não disputar a reeleição. A promessa, um caso exemplar de estelionato eleitoral, caiu por terra em junho de 2019, quando o capitão vestiu o figurino de candidato e não parou mais de fazer campanha no Planalto.

No caso de Lula, a promessa na campanha foi a mesma: ele não disputaria a reeleição. Na noite desta segunda, no entanto, seu ministro mais importante, o petista Rui Costa, da Casa Civil, deu de ombros para o que foi dito na disputa eleitoral.

“Se o Lula estiver bem de saúde e de governo, ele vai ser aclamado para continuar sendo presidente da República”, disse Costa.

A fala é uma pedrada nos sonhos de Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Simone Tebet, Marina Silva… Ainda falta muita água para correr na ponte do governo petista, hoje apoiado por pouco mais da metade dos eleitores. A agenda do governo que começou no domingo está longe de se revelar um passeio. Falar de reeleição agora é o primeiro grande erro do gerente do governo.

Em tempo, é ingenuidade mesmo pensar que Lula, novamente no poder, abandonaria o cargo para ficar pescando em algum sítio no interior de São Paulo. O fato é que o petista prometeu.