Em meio a impasse sobre emendas, Lula chama líderes da Câmara ao Planalto

Em meio ao impasse entre os Três Poderes sobre a falta de transparência das emendas parlamentares, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai receber nesta segunda-feira, às 17h, no Palácio do Planalto líderes de partidos da base na Câmara.

Como o convite do líder do governo na Casa, José Guimarães (PT-CE), não informou a pauta específica do encontro, deputados passaram a especular que um dos assuntos da conversa com Lula será a redefinição das regras para a indicação de verbas do Orçamento.

Para o horário do encontro, a agenda oficial do presidente da República informa uma reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, justamente a pasta responsável pelo controle das emendas parlamentares.

Devem comparecer ao Planalto os líderes do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), e do PSD, Antonio Brito (BA), dois dos três principais pré-candidatos à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara. O terceiro é Marcos Pereira (Republicanos-SP), que é presidente do partido, mas não lidera a bancada.

Continua após a publicidade

Também foram convidados para a reunião os seguintes líderes partidários:

Odair Cunha (PT-MG);

(PT-MG); Isnaldo Bulhões (MDB-AL);

(MDB-AL); Hugo Motta (Republicanos-PB);

(Republicanos-PB); Doutor Luizinho (PP-RJ);

(PP-RJ); Afonso Motta (PDT-RS);

(PDT-RS); Gervásio Maia (PSB-PB);

(PSB-PB); Márcio Jerry (PCdoB-MA);

(PCdoB-MA); Erika Hilton (PSOL-SP);

(PSOL-SP); Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ);

(Solidariedade-RJ); Luis Tibé (Avante-MG).