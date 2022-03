Em meio a crise, governo Bolsonaro lança Plano Nacional de Fertilizantes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo Bolsonaro realiza na manhã desta sexta-feira uma cerimônia no Palácio do Planalto para lançar o Plano Nacional de Fertilizantes, em meio à crise de fornecimento do produto por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia.

De acordo com a Presidência, o PNF será uma referência para o planejamento do setor de fertilizantes nas próximas décadas e uma “importante ferramenta para reduzir a dependência do Brasil em relação aos fertilizantes importados e, consequentemente, às vulnerabilidades decorrentes”.

“Ao atender crescente demanda por produtos e tecnologias, as medidas estabelecidas pelo PNF buscam readequar o equilíbrio entre a produção nacional e a importação, com potencial para tornar o Brasil um protagonista no mercado mundial de fertilizantes”, informou o governo.

Segundo cálculos do Sindicato Nacional da Indústria de Matérias-Primas para Fertilizantes, o plano que será anunciado nesta sexta e o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, do ano passado, devem impulsionar a produção nacional em 35% até 2025, além de atrair investimentos de aproximadamente 4 bilhões de reais por ano, totalizando 114 bilhões de reais até 2050.