Em meio à crise com MST, ministros vão à Comissão de Agricultura do Senado

Em meio a uma série de invasões do MST, os ministros Carlos Fávaro (Agricultura) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) confirmaram presença em audiência nesta quinta na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. A reunião está marcada para 8h.

Formalmente, a finalidade da audiência com Fávaro e Teixeira é a apresentação de seus planos de trabalho à frente dos ministérios.

É muito provável, no entanto, que senadores da oposição façam questionamentos sobre como o governo Lula lidará com invasões dos sem-terra nas últimas semanas em Estados como Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Na Câmara, Arthur Lira já anunciou a instalação de uma CPI do MST. Em entrevista à Globonews nesta quarta, o presidente da Casa afirmou que o agro está “apavorado” e “armado”.

Em entrevista ao Amarelas On Air, Teixeira afirmou que o governo não colocará “focinheira” no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

“Nós respeitamos os movimentos sociais, respeitamos as entidades empresariais e suas opiniões. Mas cabe ao governo pacificar as relações no campo. Não é colocando focinheira, mas é trabalhando num ambiente de diálogo, respeitando a Constituição, avançando no programa da reforma agrária”, disse o petista.