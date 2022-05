Em meio a articulação pró-Lula, ministro de Bolsonaro defende ‘voto útil’

Ciro Nogueira (PP-PI), ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL), foi às redes neste domingo defender o “voto útil” nas eleições deste ano com uma mensagem no mínimo… enigmática.

“Tá na hora de começar a pensar no voto útil. Estamos muito longe da eleição. Logo, não falo do ato de votar. Mas da utilidade do voto. Não podemos votar no que é inútil, no atraso, voltar atrás. Voto útil, quando chegar a hora. Pelo bem do Brasil”, defendeu o cacique.

Para bom entendedor, meio tuíte basta. Apesar de negar publicamente, Nogueira — que comanda hoje uma das mais importantes pastas do governo Bolsonaro — tem conversado com deputados e dirigentes do Progressista no Nordeste sobre eventual apoio de lideranças do partido à candidatura do ex-presidente Lula (PT).

Na Bahia, por exemplo, o vice-governador e pré-candidato ao Senado João Leão (PP) já anunciou que apoiará o petista na disputa à Presidência — embora a nível estadual, após rusgas com o PT, tenha decidido apoiar ACM Neto ao Palácio de Ondina.

O PP, inclusive, já discute internamente qual será o papel da legenda dentro de um possível governo Lula. Vale lembrar que o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deverá ser reeleito ao posto mais alto do Congresso no ano que vem.