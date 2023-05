Em março, EUA emitiram maior número de vistos a brasileiros desde 2018

O governo americano emitiu em março 101.703 vistos para brasileiros viajarem aos Estados Unidos a negócios ou a turismo. É o maior volume de autorizações em único mês desde que o Departamento de Estado começou a divulgar os dados mensais.

O número de vistos expedidos em março é 41,4% maior do que em fevereiro (71.916). O recorde anterior de autorizações no mesmo mês havia sido em janeiro deste ano — 75.520.

“Já no final do ano passado, a Embaixada começou a contratar mais funcionários, pois a grande procura pelo visto fez com que o tempo de agendamento da entrevista consular, etapa obrigatória para quem tira o visto pela primeira vez, chegasse a níveis recordes. E cerca de 60% dos pedidos no Brasil são de primeiro visto”, disse o advogado Felipe Alexandre, do escritório AG Immigration, especializado em obtenção de green cards.

Apesar dos esforços, as filas ainda são muito grandes nos consulados dos Estados Unidos no Brasil. Em São Paulo, são cerca de 575 dias de espera. Porto Alegre (463 dias), Rio de Janeiro (430 dias), Recife (417 dias) e Brasília (413 dias) seguem a lista.

O Brasil é o terceiro país que mais recebeu vistos para os EUA em março. Está atrás de México (283.381) e Índia (156.854) e à frente da Colômbia (56.648).

