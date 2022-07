Em livro, ministros do STF falam sobre ‘Liberdades’ no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O STF vai lançar na próxima semana uma publicação especial com textos de todos os ministros da Corte e de juristas sobre um tema muito debatido nestes tempos de ameaça golpista no Palácio do Planalto.

O livro Liberdades faz parte de um projeto do STF do Instituto Justiça e Cidadania em comemoração aos 200 anos de Independência do Brasil. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, assina a apresentação da obra.

“Para desfrutar da verdadeira liberdade é preciso conhecer os seus limites. Na vida em sociedade, dá para voar muito alto com

as liberdades individuais que temos, mas é preciso respeitar não só a liberdade, mas a vida, os direitos e todas as diferenças de

opinião, cor ou crença que os outros têm”, diz Simonetti.

Além dos magistrados do Supremo, os advogados Marcus Vinicius Coêlho e Pierpaolo Bottini foram convidados a escrever. A obra será lançada no dia 3, juntamente com uma programação especial do Supremo.