Em Lisboa, Alckmin diz que eleição de Lula salvou a democracia

Em Lisboa, Geraldo Alckmin falou nesta quarta-feira sobre a tentativa recente de golpe ao Estado Democrático no Brasil. Ele disse que a eleição de Lula foi fundamental para manter a democracia no país.

“Tenho convicção de que a eleição do presidente Lula salvou a democracia brasileira”, disse Alckmin.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços cumpre agenda oficial na capital portuguesa. Ele tem encontros marcados com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, com o primeiro-ministro português, António Costa, e líderes empresariais para tratar de investimentos.

Alckmin também vai participar do encerramento do XI Fórum Jurídico de Lisboa, promovido pelo IDP, ao lado do presidente de Portugal.

