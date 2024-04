Em jantar com deputados, Tarcísio fala em reduzir estrutura da TV Cultura

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em um jantar com deputados estaduais nesta semana, o governador Tarcísio de Freitas destacou projetos prioritários para a base governista se debruçar na Assembleia Legislativa de São Paulo. E um assunto surpreendeu os parlamentares: mudanças na estrutura da TV Cultura, que pertence ao Governo do Estado.

Ainda não se sabe como a proposta vai chegar na Alesp — se por meio de projeto de lei, decreto ou outro instrumento normativo —, mas o governador quer contingenciar os recursos destinados à Fundação Padre Anchieta, mantenedora da rede de televisão pública.

No ano passado, pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro se queixavam de que Tarcísio não mexia na estrutura da emissora, alvo recorrente do bolsonarismo. Como mostrou o Radar em janeiro, as conversas para o governador se filiar ao PL estão avançando.

O governador externou aos deputados que ficou particularmente incomodado com a falta de cobertura da entrega de obras em São Sebastião para reconstruir a cidade após as fortes chuvas que atingiram a região no ano passado. Segundo parlamentares, ele se queixou que várias emissoras foram ao litoral, mas justamente a TV estatal não estava lá.

As conversas ocorreram na segunda-feira, em um encontro que reuniu cerca de 40 deputados. O governador serviu pizza aos convidados no Salão dos Pratos, do Palácio dos Bandeirantes.