Em jantar com advogados, Lula admite copiar Bolsonaro em um tema

Lula reuniu recentemente, em São Paulo, um grupo de advogados influentes do país. Na conversa, o petista admitiu que seguirá os passos de Jair Bolsonaro na escolha do futuro chefe da PGR.

Se for eleito, Lula não vai delegar o poder de escolha do procurador-geral à categoria de integrantes do MPF, como fez em outras gestões. Vai seguir os passos de Bolsonaro, escolhendo um nome que lhe seja mais palatável do ponto de vista pessoal.