Em greve há 10 dias, auditores da Receita rejeitam proposta do órgão

Auditores-fiscais da Receita Federal que estão em greve há dez dias rejeitaram nesta quinta uma proposta apresentada pelo chefe do órgão, Robinson Barreirinhas, classificada como “inaceitável” pelo presidente do Sindifisco do Distrito Federal, George Alex de Souza.

“Formalmente, a gente precisa levar essa proposta pra assembleia para, a partir daí, o governo ser informado formalmente de que essa proposta é inaceitável. Aí, a partir daí, se eles acharem conveniente, eles apresentam uma nova proposta, haverá uma nova deliberação, mas isso não deve acontecer em menos de uma semana. Até lá, a greve continua, e provavelmente vai ser mais forte do que está hoje.”

Procurada pelo Radar, a Receita Federal respondeu que o órgão não vai comentar.

De acordo com o Sindifisco Nacional, a proposta para o pagamento do bônus de eficiência e produtividade para os auditores foi uma “afronta”, após sete anos de acordo (considerando a Lei 13.464/17) e seis meses da publicação do Decreto 11.545/23.

Segundo a entidade, o Ministério da Fazenda propôs o pagamento de 4.500 a 5.000 reais em bônus para 2024, “muito inferior” ao acordado pelo governo com a categoria em 2017. A Direção Nacional vai indicar rejeição da proposta na assembleia nacional que será realizada na semana que vem.

O escalonamento proposto pela Receita também inclui o pagamento de 5.000 e 7.000 reais em 2025 e de 11.000 reais a partir de 2026, mas o sindicato aponta que não há garantias formais do cumprimento para além do exercício do ano que vem.

Enquanto isso, o terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, acumula cada vez mais encomendas, o que deve afetar a entrega de presentes do Natal deste ano.

