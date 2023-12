Em greve, auditores da Receita usam carro de som contra Haddad na Fazenda

Em greve há duas semanas, auditores-fiscais da Receita Federal colocaram um carro de som na frente do Ministério da Fazenda exibindo promessas do ministro Fernando Haddad e do presidente Lula para a categoria. A campanha da Unafisco Nacional foi lançada depois de os sindicatos rejeitarem proposta apresentada na semana passada pelo chefe da Receita, Robinson Barreirinhas, e também ocorre em outros locais de Brasília e em São Paulo.

Nesta quarta, Haddad cancelou a ida ao Rio, onde participaria de reunião do Mercosul, e decidiu ficar em Brasília por causa das negociações da agenda econômica no Congresso. O ministro conta com a aprovação de propostas de aumento de arrecadação e ajuste fiscal, em tramitação na Câmara e no Senado, para ajeitar as contas públicas para o próximo ano. Enquanto isso, o Carf está há duas semanas com os trabalhos parados.

O vídeo que está sendo repetido na frente do bloco P da Esplanada dos Ministérios começa com uma fala do ministro dizendo que quer “valorizar a carreira de auditor-fiscal” e que “eles são muito importantes num país que se sonega tanto”. “Eles são muito importantes, eles precisam ser valorizados. Nós já nos comprometer na primeira hora…”, complementa Haddad.

“Eu sou a favor de cumprir a lei. Se você fez um acordo lá atrás e fez uma lei prevendo, você tem que regulamentar. Então… se o acordo foi mal feito ou bem feito, o acordo virou lei. Então, desde janeiro, eu tenho sensibilizado o ministério, e isso não é colocar uma categoria contra a outra. Isso é um erro. Isso é uma conquista dessa categoria de seis anos atrás. Nós estamos aqui reparando um problema causado nos últimos sete anos, que é um problema. Então eu tenho sensibilizado tanto a Casa Civil quanto o Ministério de Gestão de que é justo fazer essa reparação”, diz o minsitro da Fazenda em outra declaração reproduzida pela entidade.

Na sequência, Lula aparece dizendo que “se você concorda com ele e você prometeu, então você tem que fazer”. “Você não pode prometer e não fazer. E eu acho que a coisa mais barata e mais eficaz é a gente cumprir aquilo que a gente promete”, diz o presidente.

Ao final do vídeo, o Unafisco diz que “o decreto com travas e limitação orçamentária não é cumprimento do acordo” e questiona: “Até quando o acordo de 2016 será descumprido?”.