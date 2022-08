Em Goiás, luta pelo Senado tem inusitada ‘união’ de rivais

Governado por Ronaldo Caiado, Goiás é mais um estado brasileiro a registrar inusitadas “uniões” nesta campanha eleitoral.

Rival do governador, o ex-senador Marconi Perillo, que também comandou o estado, busca novamente nesta campanha uma vaga no Senado. Perillo e Caiado não se falam e já protagonizaram embates em diferentes momentos do atual mandato do governador.

Nesta campanha, porém, aliados do tucano e do atual governador encontraram uma forma de “unir” a dupla, ainda que apenas na busca de votos. O movimento tem até nome: “Roma”, uma junção de Ronaldo e Marconi.

Com a base de Caiado dividida em diferentes candidaturas ao Senado, é forte a chance de Marconi de fato levar a vaga em outubro. Os aliados do tucano também lançaram os movimentos “Bolsomar”, colando Perillo a Bolsonaro e “Lumar”, associando o tucano a Lula.