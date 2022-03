Em Dubai, Temer diz que novo presidente terá que ‘reconstruir’ o Brasil

O ex-presidente Michel Temer deixou as conversas em seu gabinete paulistano sobre o afunilamento das negociações para escolha de um único candidato da terceira via e foi para Dubai, onde participou do Global Business Forum Latin América.

Convidado a participar da cerimônia de encerramento do evento na noite desta terça, Temer mandou um recado a algumas lideranças políticas do país.

“A chamada terceira via é uma homenagem não ao candidato, mas ao eleitorado. Meu objetivo é a pacificação do país. A reorganização do país. O presidente da República, logo depois de ser eleito, precisa fazer uma mensagem pela paz no Brasil. Juntar os partidos da situação e oposição, os chefes de poderes, os governadores e entidades civis para fazer um grande pacto nacional para reconstruir o Brasil. Não olhar para o retrovisor, mas olhar para a frente”, disse Temer.