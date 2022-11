Em dois anos, Pix atinge R$ 12,9 trilhões em transações

Em cerca de dois anos de existência, o Pix se tornou o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros, segundo levantamento divulgado nesta segunda pela Febraban com dados do Banco Central. De 16 novembro de 2020, data em que a ferramenta entrou no ar, até 30 de setembro deste ano, o país registrou 26 bilhões de transações via Pix, com valores que totalizam 12,9 trilhões de reais no período.

A adesão dos brasileiros ao Pix foi imediata e, gradualmente, ele passou a ser a opção preferida dos usuários. No primeiro mês de funcionamento, em novembro de 2020, o Pix superou as transações via DOC. Em janeiro de 2021, foi a vez das TEDs. Em março do mesmo ano, os boletos foram superados pelo novo modelo. Dois meses depois, em maio, ele era maior do que a soma dos três modelos. Já em relação aos cartões, o Pix ultrapassou as operações de débito em janeiro deste ano e as de crédito no mês seguinte.

Desde o seu lançamento, já foram 523,2 milhões de chaves cadastradas no Banco Central. As mais usadas são as chaves aleatórias (213,9 milhões), seguidas das chaves por CPF (114,2 milhões), celular (108,3 milhões) e e-mail (77,5 milhões). De novembro de 2020 até outubro deste ano, 141,4 milhões de brasileiros utilizaram o Pix.