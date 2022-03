Em discurso, Bolsonaro questiona votos de Dilma no TSE e exalta torturador

No discurso que fez na manhã deste domingo no evento do PL que marcou o lançamento da sua pré-candidatura à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro relembrou a decisão de se candidatar ao Palácio do Planalto, ainda em 2014, e voltou a questionar a lisura das eleições e do TSE, uma de suas principais bandeiras.

“O que me moveu buscar aquele objetivo foi uma reeleição de uma pessoa que não tinha qualquer carisma. Que a gente não consegue entender como teve, dentro do TSE, tanto voto”, declarou, referindo-se à reeleição de Dilma Rousseff, que obteve mais de 54 milhões de votos no segundo turno daquele pleito.

Bolsonaro fez então uma menção indireta ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra – reconhecido pela Justiça como torturador da ditadura militar –, a quem exaltou como um “velho amigo” que “lutou por democracia”. Em 2016, o então deputado federal citou Ustra no voto pelo impeachment de Dilma, chamando-o de “o pavor” da ex-presidente.

“Quis o destino que viesse o impeachment. O meu voto, como praticamente todos os parlamentares falaram, foi o o que mais marcou. Eu não podia deixar um velho amigo, que lutou por democracia e teve sua reputação quase destruída, sem deixar de ser citado naquele momento. A História não se pode mudar, a História é uma só, e ela foi benéfica conosco. E aquela pessoa eu tinha, por dever de consciência, apresentar”, declarou Bolsonaro.