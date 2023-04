Em dez dias, 225 foram presos por ameaças a escolas no país, diz Dino

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Flávio Dino apresentou nesta terça, numa cerimônia no Planalto, os números da Operação Escola Segura nas últimas semanas. Segundo o ministro, as autoridades já realizaram 225 prisões ou apreensões de adolescentes envolvidos em ameaças de violência contra escolas.

“Enfatizamos as operações integradas. Esse trabalho só está sendo possível porque as delegacias têm nos ajudado. Os números devem servir para a compreensão da dimensão do problema. Temos 225 pessoas presas em dez dias ou menores apreendidos. Isso em dez dias. Isso mostra que estamos diante de uma epidemia”, diz Dino.

Segundo o ministro, as autoridades já emitiram 694 intimações de adolescentes suspeitos para que prestem depoimento em delegacias. As polícias já realizaram 155 ações de busca e apreensão no país.

No mesmo período, foram 1.595 boletins de ocorrência produzidos sobre ameaças de violência. Dino diz que as autoridades investigam 1.224 casos em todo o território nacional.

“Isso permite dimensionar que não são casos isolados. É uma rede criminosa estruturada sabe Deus com quais parâmetros e inspirações para poder recrutar nossa juventude para o mal”, diz Dino.