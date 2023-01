Em delírio nos EUA, Bolsonaro ainda se comporta como presidente

Nos EUA desde a posse de Lula, Jair Bolsonaro tem tido comportamento delirante nas redes sociais. O ex-presidente age na internet como se ainda ocupasse o cargo máximo do Executivo.

Transcorridos três dias desde que Lula assumiu o governo federal, o perfil oficial de Bolsonaro no Twitter ainda constava em sua descrição o cargo de “Presidente da República Federativa do Brasil” e a sua candidatura à reeleição.

Nesta terça-feira, uma postagem sobre a tarifa de energia elétrica chamou a atenção pelo tom oficial. “O governo Jair Bolsonaro anuncia redução de 38,9% na tarifa de Itaipu para 2023”, escreveu Bolsonaro.

Um internauta rapidamente tripudiou do tom. “Passa no RH paizão, tu não manda mais em nada”, escreveu o usuário “Dudu, The Creator”. Já o perfil “Lellafon” pediu que Carlos Bolsonaro, que faz a gestão das redes do pai, atualizasse a descrição do perfil para dar conta da sua derrota eleitoral e a sua saída do cargo de presidente.

“Carluxo, atualiza a bio do senhor seu pai, que ele no máximo pode ser agitador de torcida em Orlando, mas presidente da República, graças a Deus ele não é mais.”



Alguns usuários das redes começaram um movimento de denunciar a página oficial do ex-presidente no Twitter alegando que o perfil está tentando se passar por outro, o que fere as regras da plataforma.