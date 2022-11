Em conversas com chefes de Estado, Lula foca em comércio e clima

O presidente eleito Lula indicou nesta terça o posicionamento do seu governo em relação a política internacional. O petista conversou com Joe Biden, Emmanuel Macron, Alberto Fernández, entre outros chefes de Estado.

“Ontem conversei com dezenas de chefes de estado. Todos querem ampliar as parcerias e trabalho conjunto com o Brasil no comércio, na questão do clima e nos grandes temas globais. Estamos voltando ao mundo”, publicou no Twitter.