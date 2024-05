Em cheia na BA, Bolsonaro “não se preocupou” e andou de jet ski, diz Lula

Sem citar o nome do antecessor, o presidente Lula lembrou na manhã desta terça-feira do comportamento de Jair Bolsonaro durante as enchentes que atingiram a Bahia entre o fim de 2021 e o começo de 2022, quando o ex-presidente estava de férias no litoral de Santa Catarina e curtiu o mar de jet ski. A menção ocorreu em meio à explicação sobre a atuação do governo federal em resposta à situação de calamidade causada pelas fortes chuvas e inundações no Rio Grande do Sul.

“Uma coisa que é importante é o seguinte: eu lembro que quando teve a cheia na Bahia em 2022, o presidente da República estava passeando num jet ski em Fernando de Noronha e não se preocupou”, afirmou Lula, trocando o local, durante entrevista ao programa de rádio da Secom e da EBC “Bom dia, presidente”.

Na sequência, ele disse ter lembrado desse caso para chamar atenção para as muitas “fake news” sobre o Rio Grande do Sul, “desmerecendo as pessoas que estão trabalhando”. “Porque a quantidade de pessoas que estão trabalhando, não apenas das Forças Armadas, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Força Nacional, não apenas as pessoas que ganham salário para trabalhar. Mas os voluntários. O que mais me apaixona é a quantidade de gente no Brasil inteiro preocupada em ajudar o Rio Grande do Sul”, declarou.

“Eu seja: eu digo todo santo dia, um país que tem os seres humanos com a bondade que tem o Brasil não merecia essa indústria de fake news mentirosa, eu diria até canalha, que vive pregando mentiras, vive deturpando falas, vive pegando palavras, e vive contando mentiras para a sociedade. Um país não pode ir pra frente desse jeito. É preciso que as pessoas tenham bom senso, é preciso que as pessoas não sejam levianas. A situação do Rio Grande do Sul é muito delicada”, concluiu Lula.