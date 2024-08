Em cerimônia no Planalto, Janja “oferece” patrocínio estatal à canoagem

Penúltima a discursar na cerimônia de recepção a 35 atletas olímpicos no Palácio do Planalto, antes apenas do presidente Lula, a primeira-dama, Janja da Silva, sinalizou que a usina hidrelétrica de Itaipu Binacional pode patrocinar a equipe de canoagem do Brasil.

“Quero dizer que a Itaipu binacional está convidando vocês para ir a Itaipu para sentar e conversar sobre um possível apoio, patrocínio, à equipe de canoagem como um todo do Brasil”, afirmou Janja, que foi funcionária da estatal antes de se casar com Lula.

“Acho isso super importante, hoje eu conversei com o presidente Enio Verri. Acho que todas as empresas privadas, públicas têm que apoiar o esporte brasileiro”, complementou a primeira-dama, que representou o marido nos Jogos Olímpicos de Paris.

O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Wanderley, estava na solenidade.

Durante sua fala, Lula se referiu a Janja como possível interlocutora para que os atletas olímpicos apresentassem demandas para melhorar o desempenho do Brasil na Olimpíada de Los Angeles, em 2028, além do ministro do Esporte, André Fufuca.