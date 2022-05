Em carta, Doria sepulta chances de ser vice de Simone Tebet e cobra PSDB

João Doria escreveu uma carta de sete páginas em que detona o presidente do PSDB, Bruno Araújo, por tentar derrubar as prévias partidárias que escolheram o ex-governador de São Paulo como presidenciável.

No texto, Doria deixa claro que não pensa em ser vice de Simone Tebet e exige de Araújo o respeito ao estatuto do partido e ao determinado pela eleição interna do partido que, no ano passado, elegeu Doria candidato ao Planalto pelo PSDB.

“Ir na contramão ou além dos poderes outorgados pelo estatuto, como sabido, constitui abuso de poder, ato antijurídico passível de correção pela via judicial inclusive”, diz Doria.

O tucano diz estar “à disposição do partido para formação de projetos com outras agremiações”, mas “não abrimos mão da posição de protagonista no projeto nacional do nosso partido”. Em outras palavras, Simone Tebet que siga sozinha no MDB, porque, no PSDB, o candidato é Doria.