Em busca de votos, Paulo Gonet visita líder do MDB no Senado

Indicado por Lula para a PGR na segunda-feira, o subprocurador-geral da República Paulo Gonet está no Senado neste momento reunido com o senador Eduardo Braga, líder da bancada do MDB na Casa, que tem 11 integrantes.

Nesta quarta, ele já se reuniu com outros senadores, como o líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA), relator de sua indicação, e Marcelo Castro (MDB-PI). Ainda deverá se reunir com o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), ex-juiz federal da Operação Lava-Jato e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro.

Gonet deverá ser sabatinado no dia 13 de dezembro na CCJ do Senado e terá como relator da sua indicação o líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA).

Para ser aprovado no plenário, ele precisará da maioria dos votos, pelo menos 41.