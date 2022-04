Em Brasília, Doria encontra senadora cotada a vice em disputa ao Planalto

De passagem por Brasília, o pré-candidato à presidência João Doria (PSDB) esteve nesta quarta com a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), cotada para ocupar a vice em sua chapa.

O encontro — um de vários do tucano na tarde hoje — aconteceu na sede nacional do partido. Também esteve presente o ex-deputado Roberto Freire, presidente do Cidadania — a legenda recentemente formou federação com o PSDB para as eleições.