Em ato falho, Bolsonaro chama Ciro Nogueira de ‘meu presidente’

No discurso de campanha que fez durante um evento oficial em Maceió, há pouco, Jair Bolsonaro cometeu um ato falho que poderia tranquilamente ser um comentário nos bastidores de Brasília.

“Na semana passada estive com o senador Ciro [Nogueira], meu presidente… ou melhor… meu chefe da Casa Civil, assinando uma ordem de serviço para que pontos mais distantes do Piauí também fizessem parte da transposição do São Francisco”, relatou o presidente sobre o seu principal ministro, cacique do centrão que assumiu o cargo há quase um ano e desde então só ganhou mais poderes dentro do Planalto.

Na sua fala de pouco mais de dez minutos, Bolsonaro exaltou os feitos do seu governo. A cerimônia, oficialmente, serviu para a entrega de moradias a famílias de baixa renda da capital alagoana.