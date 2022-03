Em Alagoas, 59% consideram governo Bolsonaro ruim ou péssimo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O resultado de uma pesquisa contratada pelo MDB de Alagoas apontou a alta rejeição ao presidente Jair Bolsonaro no estado nordestino, reduto do senador Renan Calheiros, um de seus principais opositores no Congresso.

Dentre os entrevistados pelo instituto Ibrape, 59% avaliam que o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo, enquanto 28% acham a gestão boa ou ótima.

Em outra pergunta, 63% responderam que desaprovam a maneira como o presidente vem governando o Brasil, e 35% que aprovam.

Na simulação da disputa presidencial, ele ficou com 22% das intenções de voto, atrás de Lula, com 55%.

O levantamento também avaliou a percepção do governo de Renan Filho no estado, considerado bom ou ótimo por 66% dos entrevistados. Apenas 15% responderam que acham a gestão ruim ou péssima. O índice de aprovação do governador é ainda maior: 78%, contra 19% de desaprovação.

Foram ouvidas 1.992 pessoas entre 16 a 19 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE com o número AL-03385/2022.