Em agenda no RS, Simone Tebet assume compromisso com a educação

Simone Tebet cumpriu agenda no Rio Grande do Sul nesta segunda. Em Pelotas, cidade do tucano Eduardo Leite, a candidata do MDB ao Palácio do Planalto assumiu compromisso com a educação do país.

“Pela primeira vez na história do Brasil, se eu for eleita presidente da República, a educação vai ser prioridade”, disse.

Tebet segue agenda em Santa Maria, outro polo universitário do Rio Grande do Sul. A candidata ainda encerraria o dia em Maringá, no Paraná. A dificuldade de pousar no interior gaúcho trouxe receios por conta do mau tempo e os planos da senadora mudaram.