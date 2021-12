Em 2021, STF lutou pela ‘ciência’ e contra o ‘negacionismo’, diz Fux

Luiz Fux fez nesta sexta o discurso de encerramento dos trabalhos do STF em 2021. Ao falar dos desafios impostos pela pandemia ao tribunal e a todo o país, o presidente do Supremo destacou a batalha da Corte contra o negacionismo reinante no governo de Jair Bolsonaro e em outras regiões do país.

Sem citar o presidente, disse Fux: “No segundo ano da pandemia, este Supremo Tribunal Federal novamente priorizou processos que visaram a salvar vidas e a garantir a saúde dos brasileiros, sempre valorizando a ciência e rechaçando o negacionismo”.

“Em respeito às vidas ceifadas de nossos pais, avós, filhos, amigos e concidadãos, devemos seguir todas as recomendações técnicas para evitar maiores perdas”, seguiu Fux.