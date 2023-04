Em 100 dias, Ibama amplia em 219% as multas por crimes ambientais no país

Quando chegou ao poder, Jair Bolsonaro partiu com tudo para cima do Ibama e o que ele chamava de “indústria da multa”. O cenário de terra arrasada no órgão custou caro ao país, que sofreu com o aumento do desmatamento, o avanço do garimpo e de grileiros país afora.

Em 100 dias de governo, a pasta de Marina Silva retomou as operações e derrubou medidas do bolsonarismo que fragilizavam o Ibama. Com isso, o país voltou a fiscalizar os crimes ambientais.

Nesse período, o número de autos por desmatamento e outras infrações contra a flora na Amazônia aumentou 219% em relação à média para o mesmo período nos quatro anos anteriores, segundo dados do Ibama.

As apreensões de bens e produtos relacionados às infrações ambientais tiveram alta de 133% e o número de embargos de propriedades cresceu 93% no mesmo período. Essas medidas descapitalizam os infratores e impedem que obtenham financiamento, além de restringir o comércio de produtos ilegais.

Mesmo com a priorização de operações na região amazônica, as autuações ambientais aumentaram 78% em todo o país na comparação do primeiro trimestre deste ano com a média para o mesmo período nos anos de 2019 a 2022.