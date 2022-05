Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O bilionário Elon Musk chegou há pouco ao Brasil. O jato do homem mais rico do mundo pousou num aeroporto privado no interior de São Paulo.

Como o Radar mostrou ontem, Musk terá encontros com empresários e com Jair Bolsonaro. Ele veio ao país a convite do ministro Fábio Faria.