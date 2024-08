Elmar Nascimento espera lucrar com briga entre Valdemar e Kassab

Tido como favorito de Arthur Lira à sua sucessão, o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) espera ser beneficiado na eleição da Câmara pelos efeitos colaterais da disputa entre Valdemar Costa Neto e Gilberto Kassab para eleger mais prefeitos nas eleições municipais.

Ele quer tirar votos da bancada do PL, a maior da Casa, que poderiam ir para Antonio Brito, do PSD de Kassab. E Valdemar, por sua vez, quer diminuir a influência do adversário, o que pode ajudar na campanha de Elmar, que fez acenos ao partido de Jair Bolsonaro. O baiano apoiou a decisão do União Brasil de apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo.

O deputado também atuou nas negociações para que seu partido apoie o PSB nas eleições de João Campos, no Recife, e Duarte Jr., em São Luís, em troca do apoio à sua candidatura ao comando da Câmara.