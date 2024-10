Eliziane Gama volta ao Senado com foco em CPI das Bets, Lula e evangélicos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de três meses à frente da Secretaria de Estado da Juventude do Maranhão, Eliziane Gama (PSD) retomou o mandato no Senado nesta quinta-feira com duas prioridades.

A primeira é participar da CPI das Bets, que vai investigar o impacto das apostas esportivas on-line no orçamento das famílias brasileiras. O líder do PSD, Otto Alencar (BA), deve indicá-la como suplente da comissão.

Nos moldes de sua atuação na CPMI do 8 de Janeiro, Eliziane está determinada a travar uma “luta implacável” contra o crescimento das bets no país.

Além disso, a senadora, evangélica da Assembleia de Deus, quer contribuir com o esforço de reaproximação do presidente Lula com adeptos dessas denominações religiosas.

Para ela, a sanção, pelo petista, do projeto de lei que cria o Dia Nacional da Música Gospel foi um “gol de letra”.

Em junho, Eliziane participou de cerimônia no Palácio da Cidade, sede da prefeitura do Rio de Janeiro, em que Eduardo Paes (PSD) celebrou a emissão de um selo dos Correios pelo centenário da Assembleia de Deus no Brasil.

O evento foi um dos símbolos da aproximação do prefeito carioca com o eleitorado evangélico.

Agora, a senadora vai procurar ministros do Palácio do Planalto para convencer Lula a fazer uma cerimônia em Brasília para festejar o lançamento do selo nacionalmente.