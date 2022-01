Elite do funcionalismo no Judiciário vai ao STF pedir aumento

No comando do STF neste recesso, a ministra Rosa Weber vai se reunir nesta quinta com representantes da Fenajufe, federação representativa dos servidores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União. A turma, integrante da casta do funcionalismo público, vai pedir reajuste a todas as categorias, já que Jair Bolsonaro deu para agradar apenas os policiais federais.

“A expectativa é a de sensibilizar a presidência do STF com relação à importância da isonomia, um direito constitucional, e que todos os servidores recebam o reajuste, e da recomposição inflacionária do período”, diz Thiago Duarte Gonçalves, Coordenador de Formação e Organização Sindical da Fenajufe.