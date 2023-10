Elisa Lucinda debate ficção brasileira no Museu do Amanhã

Atualizado em 30 out 2023, 11h55 - Publicado em 31 out 2023, 18h30

A poeta e atriz Elisa Lucinda participa da última edição do “Encontros do Amanhã”, o seminário com o tema “Ficções à Brasileira”, também conta com a empreendedora social Sil Bahia, com mediação da poeta e tradutora Stephanie Borges. O evento é aberto ao público e faz parte da programação de Novembro Negro do Museu do Amanhã.

A roda de conversa ocorre no próximo dia 9 e dialoga com a exposição “Sai-Fai: ficção científica à brasileira”, que ficará aberta às 19h. O projeto “Encontros para o Amanhã: Saberes que Reinventam o Mundo” foi desenvolvido, em 2023, pelo Museu do Amanhã, com o apoio da Embaixada da França no Brasil.

Confira abaixo todas as informações desta edição:

Encontros para o Amanhã – Ficções à Brasileira

Data: 9/11/2023

Local: Auditório do Museu do Amanhã

Horário: 19h

Entrada franca