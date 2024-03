Eletronuclear corta assistência a servidores com filhos com deficiência

O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro avalia acionar a Eletronuclear na Justiça, depois que a gestão do presidente Raul Leite cortou benefícios de funcionários com filhos com deficiência.

Segundo a entidade, até o corte, cerca de 150 funcionários tinham direito a reembolso — de 3.000 reais a 7.000 reais — para cobrir despesas com os filhos portadores de deficiência, como Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Down, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, entre outros.

“O combinado era discutirmos como isso seria feito. Afinal, em direito adquirido não se mexe. Acontece que o corte foi uma decisão unilateral. Estamos dispostos a recorrer à Justiça”, diz José Pereira, diretor do sindicato.

O pagamento com educação especial, necessária para estudantes com algum tipo de deficiência, transtorno do desenvolvimento ou dificuldade de aprendizagem, por exemplo, já deixou de ser restituído em fevereiro.

“É uma economia pífia. Tanta despesa para cortar, como consultorias contratadas por uma fortuna, e querem tirar logo dos programas sociais”, diz Pereira.