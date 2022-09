‘Eles não são loucos’, diz Tebet sobre boato de oferta de ministério do PT

A candidata do MDB à presidência, Simone Tebet disse nesta sexta que não recebeu convite para assumir um ministério em uma eventual vitória de Lula. Em entrevista coletiva, ela rechaçou a especulação de ter sido procurada pelos petistas.

“Ainda bem que eles (PT) têm medo de me abordar porque eu não fui abordada sobre isso. Porque eles saberiam, ou sabem, qual é a resposta. Isso é mera especulação, fake news, a equipe da coordenação do ex-presidente Lula não me abordou até porque eles não são loucos”, afirmou a candidata em visita ao Centro de Treinamento Paraolímpico, em São Paulo. “Eles me conhecem, sabem do nosso propósito e que eu não estou aqui por cargos, nós estamos aqui por um propósito, eu e Mara, que é nos apresentar como melhor alternativa para servir o Brasil”, acrescentou.

Na mesma coletiva, a emedebista criticou a falta de Lula no debate da Veja, SBT, Estadão, CNN Brasil, portal Terra, rádios Nova Brasil FM e Eldorado.

“Espero efetivamente que todos compareçam porque a covardia neste momento é o pior dos crimes. Um Brasil com tantas complexidades, com tantos problemas, com problemas tão sérios, não pode ter uma cadeira vazia em um debate. Se você não tem coragem de ir em um debate para debater e falar com os brasileiros, que coragem vai ter para resolver os problemas tão sérios do Brasil?”.

