Eleito presidente, Lula retorna a Brasília nesta terça para formar governo

Depois de um período de descanso no litoral da Bahia e de reuniões em São Paulo, Lula chega a Brasília nesta terça para começar a articular com chefes dos poderes as primeiras medidas do seu novo governo.

O petista terá reuniões com o o chefe do Legislativo, o senador Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com a presidente do STF, ministra Rosa Weber.

Enquanto o universo de apoiadores reunido em torno do futuro governo disputa cargos e ministérios, Lula deve tratar das condições políticas para a aprovação de medidas legislativas que pavimentem o orçamento para a largada de sua gestão.

O Radar mostrou nesta segunda que há, entre os apoiadores de Lula, quem defenda a adoção de uma medida provisória e não de uma PEC — que precisa de ampla maioria para ser aprovada no Legislativo — para definir os recursos que garantirão o pagamento do auxílio de 600 reais mais o aumento real do salário mínimo.

Essas conversas vão ocorrer ao longo de toda a semana em Brasília, com Lula formando o gabinete de transição e já encaminhando a formatação do ministério e seus futuros integrantes.