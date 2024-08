Eleições terão pelo menos 2.082 candidatos gays, lésbicas e bissexuais

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Para as eleições municipais deste ano, a Justiça Eleitoral incluiu pela primeira vez um campo para os candidatos que quiserem declararem sua orientação sexual.

Dentre os 441.721 que apresentaram pedidos de registros de candidatura até as 16h30 desta quinta-feira, último dia do prazo para as inscrições, pelo menos 2.082 se disseram gays (1.010), lésbicas (627) e bissexuais (445). Outros 181 candidatos informaram ser assexuais e 70, pansexuais.

A grande maioria (137.073) dos que preencheram este campo afirmaram ser heterossexuais, número que representa 98,26% dos 139.502 postulantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador que aderiram à novidade.

Já 68,42% (302.219) do total de candidatos registrados optaram por não divulgar a orientação sexual.