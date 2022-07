Eleições: Fachin chama reunião entre TSE, Forças Armadas e Polícia Federal

O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, marcou para 1º de agosto uma reunião com todas as entidades fiscalizadoras que vão participar do acompanhamento do sistema eleitoral — o que inclui as Forças Armadas e a Polícia Federal.

De acordo com a Corte, o encontro foi convocado para que os técnicos do tribunal apresentem orientações a respeito das “etapas, métodos, locais e formas” de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação.

O TSE tem sido alvo de constante pressão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e das Forças Armadas, que pedem maior participação nos preparativos para o pleito e até mudanças nas regras de auditagem, por exemplo.

Na última quinta, o ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira participou de audiência no Senado e voltou a solicitar que a Corte Eleitoral reconsidere as sugestões enviadas pela pasta — e que foram rejeitadas pelo TSE.

Um dos pontos defendidos foi a implementação de uma “votação paralela” — com cédulas de papel –, para fins de teste de auditagem nos dias da eleição. A modalidade seria aplicada em apenas parte das urnas.

