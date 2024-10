Eleição no RS divide partidos e deve provocar desfiliações de políticos

As eleições no Rio Grande do Sul criaram um desconforto em vários parlamentares e devem provocar uma dança de cadeiras em diferentes partidos.

É quase certo que os deputados Osmar Terra (MDB), Daniel Trzeciak (PSDB) e Any Ortiz (Cidadania) troquem de legendas. Outro que deve mudar de sigla é o prefeito Sebastião Melo (MDB).

Os dois primeiros estão fazendo campanha para candidatos do PL. Trzeciak inclusive contrariou orientação do governador Eduardo Leite, que em Pelotas apoia o candidato do PT.