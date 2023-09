Eleição de subprocuradora inicia transição de Augusto Aras na PGR

Giro VEJA - terça, 5 de setembro

Por apoio no Congresso, Lula já dá como certo enlace com Centrão

O presidente Lula comentou nesta terça-feira, 5, a reforma ministerial em andamento e afirmou que a troca de auxiliares do primeiro escalão faz parte do "jogo político". O governo tem estudado mudar o comando de algumas pastas para permitir o embarque de partidos importantes do Centrão e, com isso, facilitar a aprovação de medidas no Legislativo. A dança das cadeiras na Esplanada, as declarações do presidente sobre o voto "sigiloso" de ministros do STF e o julgamento dos acusados da tragédia da Boate Kiss são os destaques do Giro VEJA desta terça-feira.