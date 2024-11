Eleição da OAB começa neste domingo com mais de 1,3 milhão de votantes

Começa neste domingo a eleição interna da OAB, em que advogados escolhem presidente e conselheiros das seccionais nos estados.

As seções do Distrito Federal e de Minas serão as primeiras a definirem os eleitos nesse fim de semana. A última é a do Piauí, que fara a votação no dia 30.

Pelo menos 1,3 milhão de integrantes da entidade estão aptos a votar no processo.