Eleição confirma onda bolsonarista no Senado

O bolsonarismo saiu vencedor das eleições para o Senado Federal. O partido do presidente Jair Bolsonaro, PL, foi a sigla que mais elegeu senadores e conquistou oito vagas. Cinco ex-ministros, ex-secretários e o vice-presidente também foram eleitos.

Hamilton Mourão foi eleito no Rio Grande do Sul, saindo do terceiro lugar na maioria das pesquisas de intenção de votos. Também do Republicanos, a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, venceu as eleições para o Senado no Distrito Federal.

Senadores bolsonaristas também triunfaram nos dois maiores colégios eleitorais do Brasil. Em São Paulo, o ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, venceu com mais de 49% dos votos. O socialista cristão Cleitinho ganhou em Minas Gerais.

A ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina foi a candidata preferida da maioria dos eleitores do Mato Grosso do Sul. Da mesma pasta, Jorge Seif, antigo secretário da Pesca, foi o candidato ao Senado mais votado em Santa Catarina.

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado não teve a mesma sorte em Pernambuco, que elegeu a petista Teresa Leitão. O PT elegeu mais três senadores, todos em estados do nordeste. No Pará, Beto Faro, no Piauí, Wellington Dias, e Camilo Santana no Ceará.