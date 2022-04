‘Ele desastrou a vida dele’, diz Michel Temer sobre Sergio Moro

Para Michel Temer, Sergio Moro “desastrou” sua vida ao sair do Podemos sem amarrar o apoio no União Brasil.

Sem experiência política, o ex-ministro de Jair Bolsonaro, na visão de Temer, esperava lidar com as negociações partidárias como “se fosse juiz”, tomando decisões sem aceitar questionamentos e sem ter que convencer os outros.

O problema é que na política as coisas devem ser conduzidas na arte do convencimento. O erro, como ficou claro na divisão do União Brasil, foi tomar a decisão de deixar um partido para entrar em outro sem ter dialogado com todas as partes envolvidas no processo, avaliou Temer numa conversa recente.

“Na política, você pode demorar para decidir, mas quando dá o tiro, tem que ser certeiro”, disse o ex-presidente.