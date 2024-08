Eduardo Suplicy acusa irmão de fraude patrimonial em herança

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Eduardo Suplicy trava uma guerra na Justiça contra seu irmão, Paulo, por uma suposta operação fraudulenta na venda de imóveis da família Matarazzo em Bertioga (SP). A disputa envolve e 41 lotes de terreno e uma quadra não subloteada situados no Bairro Jardim Rio da Praia.

“Pelo que restará demonstrado no decorrer desta peça, o também filho do casal Paulo Cochrane Suplicy e Filomena Matarazzo Suplicy, portanto herdeiro e primeiro requerido, Sr. Paulo Matarazzo Suplicy, de forma fraudulenta na Escritura de Venda e Compra juntada, adquiriu os imóveis por valor irrisório (R$ 30,00) e em desacordo com a partilha prevista nos inventários de seus genitores, de forma a fraudar o recebimento de bens pelos Requerentes, conforme verificar-se-á”, diz a ação.

A disputa, iniciada no ano passado, segue na Justiça paulista.